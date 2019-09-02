ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні пропонують не поспішати з запуском російськомовного каналу

Новини » Політика    02.09.2019 - 16:36
У Кабміні пропонують не поспішати з запуском російськомовного каналу
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/noblesfortune)

Бородянський зазначив, що перед таким каналом треба ставити чітку задачу

Новий міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський пропонує не поспішати з запуском російськомовного телеканалу для протидії російській пропаганді. Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, із запуском такого телеканалу не варто поспішати, тому що перед таким медіа треба сформувати чітку задачу.

"Я б не поспішав, тому що нові платформи - це інструмент. І російськомовний канал - це теж тільки інструмент. Давайте зрозуміємо, яке завдання ми перед собою ставимо", - зазначив Бородянський.

Він також висловив сумнів у словах президента Володимира Зеленського про те, що російськомовний канал допоможе "повернути уми людей" на окупованих територіях.

"Як ми це будемо міряти? Ми повинні сказати: ось є завдання, ось є інструменти, ось є наслідки їх використання, ось є ресурс, який потрібно на це витратити. Виклали, подивилися, покрутили, сказали "Окей, дійсно цю задачу можна вирішити російськомовним каналом". Це буде коштувати стільки-то грошей. Або ні, цю задачу можна вирішити по-іншому, і елементи цього нам ще дадуть якихось побічних ефектів", - підкреслив Бородянський.

Нагадаємо, в липні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій в інформаційній боротьбі буде створений всесвітній російськомовний канал.

Зазначимо, в серпні президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам у відповідь на аналогічні кроки російської влади.

Новий Кабмін провів перше засідання: онлайн-трансляція
Новини України Кабінет Міністрів Українителеканалырусский язык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся