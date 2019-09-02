У Кабміні пропонують не поспішати з запуском російськомовного каналу

Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/noblesfortune)

Бородянський зазначив, що перед таким каналом треба ставити чітку задачу

Новий міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський пропонує не поспішати з запуском російськомовного телеканалу для протидії російській пропаганді. Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, із запуском такого телеканалу не варто поспішати, тому що перед таким медіа треба сформувати чітку задачу.

"Я б не поспішав, тому що нові платформи - це інструмент. І російськомовний канал - це теж тільки інструмент. Давайте зрозуміємо, яке завдання ми перед собою ставимо", - зазначив Бородянський.

Він також висловив сумнів у словах президента Володимира Зеленського про те, що російськомовний канал допоможе "повернути уми людей" на окупованих територіях.

"Як ми це будемо міряти? Ми повинні сказати: ось є завдання, ось є інструменти, ось є наслідки їх використання, ось є ресурс, який потрібно на це витратити. Виклали, подивилися, покрутили, сказали "Окей, дійсно цю задачу можна вирішити російськомовним каналом". Це буде коштувати стільки-то грошей. Або ні, цю задачу можна вирішити по-іншому, і елементи цього нам ще дадуть якихось побічних ефектів", - підкреслив Бородянський.

Нагадаємо, в липні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій в інформаційній боротьбі буде створений всесвітній російськомовний канал.

Зазначимо, в серпні президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам у відповідь на аналогічні кроки російської влади.