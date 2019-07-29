ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине появится всемирный русскоязычный канал, - ОП

Новости » Политика    29.07.2019 - 20:42
В Украине появится всемирный русскоязычный канал, - ОП
Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill.timoshenko)

В ОП считают, что канал необходим для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций страны в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории Российской Федерации.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - заявилТимошенко.

По его словам, в команде главы государства хотят, чтобы это был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал замглавы офиса президента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского - бывшего генерального директора канала "СТБ" - своим внештатным советником. 

Кроме того,  в Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". В частности, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

Офис президента предложил России освободить Вышинского и Сенцова одновременно Посольство США требует расследование обстрела телеканала "112"
Новости Украины Администрация Президента Украинытелеканалы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь