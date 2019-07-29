В Украине появится всемирный русскоязычный канал, - ОП

Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill.timoshenko)

В ОП считают, что канал необходим для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций страны в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории Российской Федерации.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - заявилТимошенко.

По его словам, в команде главы государства хотят, чтобы это был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал замглавы офиса президента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского - бывшего генерального директора канала "СТБ" - своим внештатным советником.

Кроме того, в Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". В частности, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.