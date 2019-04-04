ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине предлагают разрешить не выходить на работу при задержках зарплаты

Новости » Общество    04.04.2019 - 12:56
В Кабмине предлагают разрешить не выходить на работу при задержках зарплаты
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Однако такая норма не распространяется на полицейских, военных и работников органов госвласти 

В Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который позволит сотруднику "прогуливать" рабочие дни в случае, если работодатель не выплачивает ему зарплату более 15 календарных дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, опубликованный на сайте Минсоцполитики.

Документом предлагается предусмотреть, что в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 календарных дней работник сможет прекратить выполнение работы на весь период задержки, предупредив о своих действиях собственника или уполномоченный им орган в письменной форме не позднее, чем за два рабочих дня.

Так, в случае прекращения работником выполнения работы из-за задержки выплаты зарплаты собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнения работы.

"Временное приостановление работником выполнения работы не может быть основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания", - подчеркивается в законопроекте.

Вместе с тем не допускается временное прекращение работником выполнения работы в случаях, когда отсутствие работника на его рабочем месте может привести к угрозе жизни или здоровью людей, к невыполнению задач, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и общественного порядка.

"Запрещается временное прекращение выполнения работы работниками (кроме технического и обслуживающего персонала) органов прокуратуры, суда, Вооруженных сил Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, безопасности и правопорядка", - говорится в проекте закона.

Напомним, общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2019 года составляла 2446,8 млн грн, что на 167,5 млн грн меньше, чем месяцем ранее.

Как писало РБК-Украина ранее, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.

Кабмин принял еще одно решение для запуска верификации соцвыплат Кабмин согласовал новые подходы к расчету тарифов на ЖКХ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров Украинызарплата
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь