В Украине сократилась задолженность по выплате зарплат

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

За один месяц задолженность сократилась на 167 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2019 года составляла 2446,8 млн грн, что на 167,5 млн грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта составляла 1437,1 млн грн, что на 169,4 млн грн меньше, чем месяц назад.

Больше задолжали всего работникам в Донецкой (465 млн грн), Луганской (436 млн грн) и Сумской (285 млн грн) областях.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 20,4%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в феврале 2019 года к февралю прошлого года выросла на 10,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.