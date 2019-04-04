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У Кабміні пропонують дозволити не виходити на роботу при затримках зарплати

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 12:56
У Кабміні пропонують дозволити не виходити на роботу при затримках зарплати
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Однак така норма не поширюється на поліцейських, військових і працівників органів держвлади

У Міністерстві соціальної політики розробили новий законопроект, який дозволить співробітнику "прогулювати" робочі дні у випадку, якщо роботодавець не виплачує йому зарплату більше 15 календарних днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, опублікований на сайті Мінсоцполітики.

Документом пропонується передбачити, що у разі затримки виплати зарплати на термін більше ніж 15 календарних днів працівник зможе припинити виконання роботи на весь період затримки, попередивши про свої дії власника або уповноважений ним орган у письмовій формі не пізніше, ніж за два робочих дні.

Так, у разі припинення працівником виконання роботи через затримку виплати зарплати власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові компенсацію у розмірі, визначеному колективним або трудовим договором, але не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) пропорційно тривалості припинення працівником виконання роботи.

"Тимчасове призупинення працівником виконання роботи не може бути підставою для застосування до нього дисциплінарного стягнення", - підкреслюється у законопроекті.

Разом з тим не допускається тимчасове припинення працівником виконання роботи у випадках, коли відсутність працівника на його робочому місці може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку.

"Забороняється тимчасове припинення виконання роботи працівниками (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних сил України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, безпеки та правопорядку", - йдеться у проекті закону.

Нагадаємо, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 березня 2019 року становила 2446,8 млн грн, що на 167,5 млн грн менше, ніж місяцем раніше.

Як писало РБК-Україна раніше, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.

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