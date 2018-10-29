Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат

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За задержку зарплат предлагается платить работнику учетную ставку НБУ

Министерство социальной политики разработало проект закона "об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно сообщению, проектом предлагается ввести следующие новации:

- обязательство работодателя выплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки свыше 15 дней;

- предоставление права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы, причитающейся работнику, на срок более 15 дней;

- выплата работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

"Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и стороны социального диалога", - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, что задолженность по зарплатам перед шахтерами в октябре 2018 года составила 488 млн гривен.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года.