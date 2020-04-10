ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине ожидают снижения заболеваемости коронавирусом после Пасхи

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 22:24
В Кабмине ожидают снижения заболеваемости коронавирусом после Пасхи
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль надеется на уменьшение количества новых больных и умерших

Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы правительства, он надеется, что после Пасхи заболеваемость коронавирусом начнет снижаться.

"Тот переломный момент, я надеюсь, он наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться в низ по количеству выявленных заболевших, по количеству умерших. Тогда мы начнем предоставлять тот план (выхода из кризиса - ред.) и те меры, которые мы разработали, которые мы готовим сегодня, чтобы через 3-4 недели дать их малому и среднему бизнесу, городам, предприятиям...", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который ранее прогнозировали на 14-15 апреля. Ляшко отметил, что обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заболевания коронавирусом. При этом жертвами коронавируса стали уже 69 украинцев. Выздоровел от заболевания 61 пациент.

В мае украинцы должны пойти на работу, - Шмыгаль Правительство планирует создать 500 тыс. рабочих мест в мае
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь