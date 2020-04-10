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Украина может обойти пик распространения коронавируса, - Минздрав

Новости » Общество     10.04.2020 - 05:03
Украина может обойти пик распространения коронавируса, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

В условиях жесткого карантина пика заболеваемости в середине апреля можно обойти

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, который прогнозируется 14-15 апреля, может не наступить. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, достичь этого можга лишь при условии строгого соблюдения карантина.

"Мы можем его обойти, пик мы можем пройти не замеченным, если будем придерживаться карантинных мероприятий. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14-го апреля пика у нас не будет.. Поэтому вопрос в дальнейшем. Если мы не ослабим карантин", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач отмечает, что динамика заболевания в Украине является более медленной, чем в других странах Европы.

"Мы 6-го апреля ввели более жесткие меры по карантину. Их нужно соблюдать для того, чтобы у нас не было пика заболеваемости. Чтобы эта заболеваемость была растянута во времени... Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней, отслеживая динамику", - сказал он.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что пик заболеваемости на коронавирус в Украине еще не наступил и ожидается на следующей неделе, примерно 14-15 апреля.

Добавим, что резко возросла заболеваемость коронавирусом в Черновицкой области - инфекцию за последние сутки подтвердили у 76 новых пациентов. Умерли еще трое инфицированных.

При этом во всей Украине число больных составило 1892 человека, из них 224 инфицирования подтвердили за минувшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 человек - 8 апреля.

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