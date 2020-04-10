У Кабміні очікують зниження захворюванності на коронавірус після Великодня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль сподівається на зменшення кількості нових хворих та померлих

Зниження захворюваності на коронавірус в Україні може початись після Великодня. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами очільника уряду, він сподівається, що після Великодня захворюваність на коронавірус почне знижуватися.

"Той переломний момент, я сподіваюсь, він наступить після Великодня, коли ми почнемо рухатись до низу за кількістю виявлених захворілих, за кількістю померлих. Тоді ми почнемо надавати той план (виходу з кризи - ред.) і ті заходи, які ми розробили, які ми готуємо сьогодні, щоб через 3-4 тижні дати їх малому та середньому бізнесу, містам, підприємствам…", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що Україна може оминути пік захворюваності на коронавірус, який раніше прогнозували на 14-15 квітня. Ляшко наголосив, що оминути пік коронавірусу можна лише за умови суворого дотримання карантину.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки захворювання на коронавірус. При цьому жертвами коронавірусу стали вже 69 українців. Одужав від захворювання 61 пацієнт.