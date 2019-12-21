ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні назвали причину пожежі в коледжі Одеси

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 11:11
У Кабміні назвали причину пожежі в коледжі Одеси
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Пожежа сталася через займання побутового електрообладнання

Урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Так, основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси, яку розглядають в Кабміні, є займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

"Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними причинами пожежі та загибелі людей є недбале ставлення керівництва та персоналу навчального закладу до протипожежної безпеки.

В уряді додали, що у зв'язку з пожежею було змінено керівництво Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд. Винні понесуть відповідальність. Зробимо все для недопущення таких жахливих випадків у майбутньому", - наголосили в Кабміні.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Правоохоронці вважали, що причиною виникнення пожежі в коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Крім того, суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

В Одеській області звільнили керівництво ДСНС після пожежі в коледжі У Києві палає багатоповерхівка, є загиблі
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОдесапожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся