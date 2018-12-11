В Кабмине назвали причину отмены конкурса по приватизации "Центрэнерго"

Фото: Центрэнерго (facebook.com/centerenergo.org.ua)

Конкурс по приватизации "Центрэнерго" должен был состояться 13 декабря

В Кабинете министров Украины назвали причину отмены конкурса по приватизации "Центрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Александра Саенко в Facebook.

Саенко отметил, что конкурс по приватизации компании требует более основательной подготовки. Он добавил, что процесс должен быть честным и прозрачным и это позволит привлечь реального инвестора на предприятие, а также принесет инвестиции в развитие, будет способствовать модернизации и наращиванию его мощностей, созданию новых рабочих мест. Саенко добавил, что такая задача стоит перед Фондом госимущества.

"То, что конкурс по приватизации "Центрэнерго" не состоялся, свидетельствует о необходимости проведения более основательной подготовки для расширения круга потенциальных участников. Правительство рассчитывает на подлинную конкуренцию в ходе аукциона и мы хотим видеть серьезные стратегические компании среди претендентов", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества намерен продолжить приватизацию, несмотря на введение военного положения в 10 областях Украины. Сообщалось, что все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе "ProZorro.Продажи" состоятся согласно с объявленными датами. В частности, конкурс по продаже "Центрэнерго" должен был состояться 13 декабря.

Кроме того, правительство приняло решение, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов.

Отметим, сегодня и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что конкурс по приватизации "Центрэнерго" 13 декабря не состоится. По его словам, два потенциальных участника (ООО "Укрдонинвест" и "Нефтебитумный завод") не были допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.