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Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Центрэнерго"

Новости » Экономика    11.12.2018 - 18:14
Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Центрэнерго"
Фото: Центрэнерго (коллаж РБК-Украина)

Две компании, которые подали документы на конкурс, не соответствуют требованиям ФГИ

Конкурс по приватизации ПАО "Центрэнерго", который ранее был назначен на 13 декабря, не состоится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова Facebook.

Как отметил Трубаров, два потенциальных участника, а это ООО "Укрдонинвест" и предприятие "Нефтобитумный завод" (Беларусь), не допущены к участию в конкурсе, поскольку представленная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

Также ими не предоставлены копии документов в подтверждение получения средств на сумму не менее чем начальная цена продажи объекта, добавил руководитель фонда.

"Кроме того, по информации, предоставленной правоохранительными органами, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ, о чем участник не сообщил в конкурсной документации", - сообщил Трубаров.

Фонд госимущества отменил конкурс по продаже &quot;Центрэнерго&quot;

Отметим, до этого правительство приняло решение, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов.

Напомним, ранее в Фонде госимущества назвали дату аукциона по продаже "Центрэнерго". Аукцион должен был состояться 13 декабря. Фонд государственного имущества Украины опубликовал инструкцию для потенциальных инвесторов ПАО "Центрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 5,984 млрд гривен.

От малой приватизации Украина получила 456 миллионов гривен в 2019 году ФГИ решил приватизировать "Центрэнерго" во время военного положения
Новости Украины приватизацияФонд госимуществаЦентрэнерго
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