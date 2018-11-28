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ФГИ решил приватизировать "Центрэнерго" во время военного положения

Новости » Экономика    28.11.2018 - 16:51
ФГИ решил приватизировать "Центрэнерго" во время военного положения
Фото: Центрэнерго (facebook.com/centerenergo.org.ua)

В ФГИ признают, что военное положение скажется на настроениях инвесторов

Фонд государственного имущества намерен продолжить приватизацию, несмотря на введение военного положения в 10 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ФГИ в Facebook.

В пресс-службе отметили, что введение военного положения никак не скажется на процессах приватизации как большой, так и малой.

Однако в ФГИ признали, что "инвестор будет учитывать соответствующий факт".

Все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе Прозоро.Продажи состоятся согласно объявлениям.

"Конкурс по "Центрэнерго" должен состояться 13 декабря. Сейчас идет прием заявок, после этого компании должны внести гарантийный взнос, и только после этого можем говорить о количестве участников конкурса и их названия", - отметили в ФГИ.

ФГИ решил приватизировать &quot;Центрэнерго&quot; во время военного положения

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 5,984 млрд гривен.

Напомним, ранее в Фонде госимущества назвали дату аукциона по продаже "Центрэнерго". Аукцион состоится 13 декабря. Фонд государственного имущества Украины опубликовал инструкцию для потенциальных инвесторов ПАО "Центрэнерго".

Отметим, до этого правительство приняло решение, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов.

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Новости Украины ЦентрэнергоприватизацияФонд госимущества
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