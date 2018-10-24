Конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов

Фото: Центренрго (Николай Лазаренко/POOL)

В условия продажи "Центрэнерго" включили пункт об участии в конкурсе двух претендентов

Распоряжение Кабинета министров от 3 октября № 756-р содержит норму об участии в конкурсе по продаже 78,289% акций "Центрэнерго" не менее двух участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ра распоряжение правительства.

"Обеспечить прекращение конкурса в случае, когда для участия в конкурсе поданы заявки менее двух участников", - говорится в документе "Об утверждении условий продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества Центрэнерго" по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона".

Согласно условиям конкурса, пакет состоит из 289 205 117 акций, что составляет 78,289 процента уставного капитала "Центрэнерго", номинальной стоимостью 375,966 млн грн.

Стартовая цена госпакета на конкурсе составляет 5 984,992 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 5,984 млрд гривен.

Напомним, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в конце ноября. Предполагается, что бюджет сможет получить средства от продажи еще в декабре 2018 года.