В Кабміні назвали причину скасування конкурсу з приватизації "Центренерго"

Фото: Центренерго (facebook.com/centerenergo.org.ua)

Конкурс з приватизації "Центренерго" мав відбутися 13 грудня

В Кабінеті міністрів України назвали причину скасування конкурсу з приватизації "Центренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка у Facebook.

Саєнко зазначив, що конкурс з приватизації компанії потребує більш ґрунтовної підготовки. Він додав, що процес має бути чесним і прозорим і це дозволить залучити реального інвестора на підприємство, а також принесе інвестиції у розвиток, сприятиме модернізації і нарощуванню його потужностей, створенню нових робочих місць. Саєнко додав, що таке завдання стоїть перед Фондом держмайна.

"Те, що конкурс з приватизації "Центренерго" не відбувся свідчить про необхідність проведення більш ґрунтовної підготовки для розширення кола потенційних учасників. Уряд розраховує на справжню конкуренцію в ході аукціону і ми хочемо бачити серйозні стратегічні компанії серед претендентів", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна мав намір продовжити приватизацію, незважаючи на введення воєнного стану у 10 областях України. Наголошувалося, що всі аукціони з продажу об’єктів малої приватизації в системі "ProZorro.Продажі" відбудуться згідно з оголошеними датами. Зокрема, конкурс з продажу "Центренерго" мав відбутися 13 грудня.

Крім того, уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів.

Зазначимо, сьогодні в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров повідомив, що конкурс з приватизації "Центренерго" 13 грудня не відбудеться. За його словами, два потенційних учасники (ТОВ "Укрдонінвест" та "Нафтобітумний завод") не були допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства.