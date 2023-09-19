Кабмін звільнив уповноваженого з питань зниклих безвісти

Кабінет Міністрів звільнив Олега Котенка з посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Зазначимо, що Котенко обіймав посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти з 20 травня 2022 року.

Що цьому передувало

13 вересня Котенко повідомив, що подасть у відставку. Його обов'язки передали іншим відомствам. Зокрема, переговори з Росією про повернення тіл буде вести Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що раніше Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти в Україні. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, їх має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з даними МВС, станом на травень 2023 року в Україні було офіційно зареєстровано 23 760 зниклих безвісти.

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