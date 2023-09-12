Мінреінтеграції перестане займатися розшуком зниклих безвісти

Розшуком зниклих безвісти в Україні займатиметься Міністерство внутрішніх справ. Раніше це входило в обов'язки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

"Передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Міністерства внутрішніх справ повноваження щодо координації розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, та вирішення інших пов'язаних з цим питань", - написав Мельничук.

Також він додав, що МВС стане головним органом, який реалізує державну політику у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права по всій території України щодо розшуку зниклих безвісти.

При цьому, за словами Мельничука, тепер Генштаб створюватиме групи для пошуку зниклих безвісти. Їх має погодити Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зниклі безвісти

Нагадаємо, згідно з даними МВС, в Україні станом на травень 2023 року було офіційно зареєстровано 23 760 зниклих безвісти громадян.

Раніше в Мінреінтеграції пояснювали, що робити, якщо близька людина зникла безвісти.