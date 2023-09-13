Уповноважений з питань зниклих безвісти подасть у відставку

Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко подасть у відставку. Його обов'язки передали іншим відомствам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Котенка у Facebook.

Він зазначив, що Кабінет міністрів на засіданні 12 вересня вніс зміни до переліку повноважень омбудсмена. Переговори з Росією про повернення тіл буде вести Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відтепер діяльність пошукових груп буде координувати Генштаб ЗСУ, а роботою з реєстром зниклих безвісти займається Міністерство внутрішніх справ.

"Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку", - йдеться у повідомленні.

За словами Котенка, допомога членам сімей зниклих безвісти буде продовжуватись його командою у форматі громадської роботи. Українці зможуть звернутися туди, як і раніше.

Що цьому передувало

Вчора стало відомо, що уряд вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти в Україні. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили Міністерству внутрішніх справ.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, їх має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Варто зазначити, згідно з даними МВС, в Україні станом на травень 2023 року було офіційно зареєстровано 23 760 зниклих безвісти.

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