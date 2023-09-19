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Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Вторник 19 сентября 2023 14:11
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Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести Фото: Олег Котенко (facebook.com/OlegKotenkoPatriot)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров уволил Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отметим, что Котенко занимал должность уполномоченного по пропавшим без вести с 20 мая 2022 года.

Что этому предшествовало

13 сентября Котенко сообщил, что подаст в отставку. Его обязанности были переданы другим ведомствам. В частности, переговоры с Россией о возвращении тел будет вести Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Напомним, что ранее Кабмин внес коррективы в процедуру поиска пропавших без вести в Украине. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили МВД.

При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, их должен согласовывать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Согласно данным МВД, по состоянию на май 2023 года в Украине было официально зарегистрировано 23 760 пропавших без вести.

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