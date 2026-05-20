Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Зазначається, що уряд звільнив:
Іван Гаврилюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління - заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Під час служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України він здобув значний практичний досвід.
Євген Мойсюк обіймав низку керівних посад у сфері безпеки й оборони. У 2021-2024 роках він був заступником Головнокомандувача Збройних сил України.
Згодом, у 2024-2025 роках, працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.
Нагадаємо, Кабінет міністрів у березні призначив нового заступника міністра оборони. За фінансову систему та внутрішній аудит відомства тепер відповідальний Василь Шкураков.
Зазначимо, Володимир Зеленський нещодавно повідомив про підготовку кадрових рішень після обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, це має на меті підвищення ефективності управління та покращення взаємодії між урядом і парламентом.
Глава держави зазначив, що під час зустрічі були розглянутиі кадрові питання, які потребують швидкого реагування. Очікується, що найближчим часом Кабмін оновить частину заступників міністрів.