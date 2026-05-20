Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Зазначається, що уряд звільнив:

Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони;

з посади заступника міністра оборони; Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони.

Іван Гаврилюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління - заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Під час служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України він здобув значний практичний досвід.

Євген Мойсюк обіймав низку керівних посад у сфері безпеки й оборони. У 2021-2024 роках він був заступником Головнокомандувача Збройних сил України.

Згодом, у 2024-2025 роках, працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у березні призначив нового заступника міністра оборони. За фінансову систему та внутрішній аудит відомства тепер відповідальний Василь Шкураков.