Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

20:40 20.05.2026 Ср
2 хв
Обоє ексзаступників Федорова мають солідний військовий шлях за плечима
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Кабінет міністрів України звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Читайте також: Зеленський провів нараду з кадрових питань: де будуть ротації

Зазначається, що уряд звільнив:

  • Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони;
  • Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони.

Іван Гаврилюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління - заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Під час служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України він здобув значний практичний досвід.

Євген Мойсюк обіймав низку керівних посад у сфері безпеки й оборони. У 2021-2024 роках він був заступником Головнокомандувача Збройних сил України.

Згодом, у 2024-2025 роках, працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у березні призначив нового заступника міністра оборони. За фінансову систему та внутрішній аудит відомства тепер відповідальний Василь Шкураков.

Зазначимо, Володимир Зеленський нещодавно повідомив про підготовку кадрових рішень після обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, це має на меті підвищення ефективності управління та покращення взаємодії між урядом і парламентом.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі були розглянутиі кадрові питання, які потребують швидкого реагування. Очікується, що найближчим часом Кабмін оновить частину заступників міністрів.

