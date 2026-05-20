Кабмин уволил двух заместителей министра обороны

20:40 20.05.2026 Ср
2 мин
Оба экс-заместителя Федорова имеют солидный военный путь за плечами
Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Отмечается, что правительство уволило:

  • Гаврилюка Ивана Юрьевича с должности заместителя министра обороны;
  • Мойсюка Евгения Георгиевича с должности заместителя министра обороны.

Иван Гаврилюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Во время службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины он получил значительный практический опыт.

Евгений Мойсюк занимал ряд руководящих должностей в сфере безопасности и обороны. В 2021-2024 годах он был заместителем Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Затем, в 2024-2025 годах, работал специальным уполномоченным президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

Напомним, Кабинет министров в марте назначил нового заместителя министра обороны. За финансовую систему и внутренний аудит ведомства теперь ответственный Василий Шкураков.

Отметим, Владимир Зеленский недавно сообщил о подготовке кадровых решений после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, это имеет целью повышение эффективности управления и улучшение взаимодействия между правительством и парламентом.

Глава государства отметил, что во время встречи были рассмотрены кадровые вопросы, требующие быстрого реагирования. Ожидается, что в ближайшее время Кабмин обновит часть заместителей министров.

