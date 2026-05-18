Зеленський провів нараду з кадрових питань: де будуть ротації

Президент України повідомив, що провів тривалу нараду з представниками уряду і парламенту щодо кадрових питань, які, за його словами, потребують вирішення найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Нарада з кадрових питань

За словами Зеленського, участь у зустрічі взяли представники уряду та народні депутати.

Президент зазначив, що наразі державі необхідна більш активна внутрішня робота, а низка напрямів потребує додаткових рішень.

Можливі зміни в дипломатичному корпусі

Зеленський також заявив про необхідність змін у дипломатичному корпусі. За його словами, окремі питання потребують заміни та виправлення.

При цьому глава держави не уточнив, про які саме кадрові рішення йдеться і яких посад можуть торкнутися зміни.

"Ми провели сьогодні досить тривалу, детальну нараду - урядовці, наші парламентарії - щодо кадрових питань, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І, крім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі", - зазначив президент.

Коли очікуються рішення

Президент повідомив, що необхідні рішення планують ухвалювати протягом найближчих тижнів. На завершення звернення Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну.