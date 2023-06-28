Кабмін змінив очільника "Укроборонпрому": хто ним став

Головою акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (правонаступник ДК "Укроборонпром") став Герман Сметанін. Його призначення затвердив Кабінет міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
"Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", - написав Камишін.
За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:
Тим часом призначення Сметаніна прокоментували і в акціонерному товаристві "Українська оборонна промисловість", яке утворилося із держконцерну "Укроборонпром". Там заявили, що розпорядження про призначення нового керівника набирає чинності з 28 червня 2023 року.
Вказано, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" на чолі зі Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав ДК "Укроборонпром".
У прес-службі також акцентували, що Сметанін має 9-річний досвід роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Головним фокусом його роботи стане кратне збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки.
Варто зазначити, що з 3 грудня 2020 року Держконцерн "Укроборонпром" очолював Юрій Гусєв. Втім, від учора стало відомо, що він залишив цю посаду. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Варто зазначити, як раніше повідомляли в уряді, "Укроборонпром" перетвориться на акціонерне товариство під назвою "Українська оборонна промисловість", яке буде повністю належати державі.
Очікується, що таке оновлення має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства.
Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни проти Росії.
Герман Сметанін народився 1993 року в Харкові. Він закінчив ЗОШ №49, Харківський автомобільно-дорожній університет, де отримав диплом інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів.
Друга освіта - НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю менеджмент управління оборонно-промислового комплексу.
Сметанін з 2014-го по 2015 рік працював на Державному підприємстві "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова".
Згодом став головним конструктор на Львівському бронетанковому заводі й упродовж наступних трьох років - головним інженером цього підприємства.
І ще через короткий Сметанін став гендиректором одного з промислових гігантів - харківського заводу ім. Малишева, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки.
Як пишуть у ЗМІ, президент Володимир Зеленський поставив Сметаніну три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу "оборонки".
При цьому журналісти стверджують, що попередник Сметаніна - Юрій Гусєв нібито "провалив ракетну програму".
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