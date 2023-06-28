Кабмін змінив очільника "Укроборонпрому": хто ним став

"Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", - написав Камишін.

За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру. Трансформувати "Укроборонпром".

Тим часом призначення Сметаніна прокоментували і в акціонерному товаристві "Українська оборонна промисловість", яке утворилося із держконцерну "Укроборонпром". Там заявили, що розпорядження про призначення нового керівника набирає чинності з 28 червня 2023 року. ​​

Вказано, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" на чолі зі Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав ДК "Укроборонпром".

У прес-службі також акцентували, що Сметанін має 9-річний досвід роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Головним фокусом його роботи стане кратне збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки.

Хто раніше очолював "Укроборонпром"?

Варто зазначити, що з 3 грудня 2020 року Держконцерн "Укроборонпром" очолював Юрій Гусєв. Втім, від учора стало відомо, що він залишив цю посаду. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, як раніше повідомляли в уряді, "Укроборонпром" перетвориться на акціонерне товариство під назвою "Українська оборонна промисловість", яке буде повністю належати державі.

Очікується, що таке оновлення має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства.

Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни проти Росії.

Що відомо про нового голову "Укроборонпрому"

Герман Сметанін народився 1993 року в Харкові. Він закінчив ЗОШ №49, Харківський автомобільно-дорожній університет, де отримав диплом інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів.

Друга освіта - НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю менеджмент управління оборонно-промислового комплексу.

Сметанін з 2014-го по 2015 рік працював на Державному підприємстві "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова".

Згодом став головним конструктор на Львівському бронетанковому заводі й упродовж наступних трьох років - головним інженером цього підприємства.

І ще через короткий Сметанін став гендиректором одного з промислових гігантів - харківського заводу ім. Малишева, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки.

Як пишуть у ЗМІ, президент Володимир Зеленський поставив Сметаніну три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу "оборонки".

При цьому журналісти стверджують, що попередник Сметаніна - Юрій Гусєв нібито "провалив ракетну програму".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.