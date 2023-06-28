Кабмин сменил главу "Укроборонпрома": кто им стал

"Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - написал Камышин.

По его словам, перед Сметаниным стоит три главные задачи:

Увеличить производство боеприпасов и военной техники. Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру. Трансформировать "Укроборонпром".

Между тем назначение Сметанина прокомментировали и в акционерном обществе "Украинская оборонная промышленность", которое образовалось из госконцерна "Укроборонпром". Там заявили, что распоряжение о назначении нового руководителя вступает в силу с 28 июня 2023 года. ​​

Указано, что акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" во главе со Сметаниным принимает на баланс и в штат всех и все, что имел ДК "Укроборонпром".

В пресс-службе также акцентировали, что у Сметанина 9-летний опыт работы в сфере оборонно-промышленного комплекса. Главным фокусом его работы станет кратное увеличение производства боеприпасов и военной техники.

Кто раньше возглавлял "Укроборонпром"?

Следует отметить, что с 3 декабря 2020 года Госконцерн "Укроборонпром" возглавл Юрий Гусев. Впрочем, со вчера стало известно, что он покинул этот пост. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, как ранее сообщалось в правительстве, "Укроборонпром" переформатируют в акционерное общество под названием "Украинская оборонная промышленность", которое будет полностью принадлежать государству.

Ожидается, что такое обновление должно открыть путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, а также углубленному государственно-частному партнерству.

Также это должно повысить общую эффективность государственного сектора ОПК Украины, имеющего особое значение во время войны против России.

Что известно о новом главе "Укроборонпрома"

Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Он закончил СШ №49, Харьковский автомобильно-дорожный университет, где получил диплом инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств.

Второе образование - НТУУ "Киевский политехнический институт" по специальности менеджмент управления оборонно-промышленного комплекса.

Сметанин с 2014 по 2015 год работал на Государственном предприятии "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова".

Впоследствии стал главным конструктором на Львовском бронетанковом заводе и в течение следующих трех лет - главным инженером этого предприятия.

И еще через короткое время Сметанин стал гендиректором одного из промышленных гигантов - харьковского завода им. Малышева, специализирующаяся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники.

Как пишут в СМИ, президент Владимир Зеленский поставил Сметанину три главных задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу "оборонки".

При этом журналисты утверждают, что предшественник Сметанина - Юрий Гусев якобы "провалил ракетную программу".

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