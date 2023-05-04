"Укроборонпром" йде у минуле: що буде замість держконцерну

Державний концерн "Укроборонпром" перетворять на акціонерне товариство, яке буде повністю належати державі.

Так, сьогодні було оприлюднено постанову Кабміну "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", що є одним з ключових кроків до реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу України.

Таким чином, "Укроборонпром" буде перетворено з державного концерну на акціонерне товариство, яке повністю належатиме державі та будуватиме діяльність згідно з сучасними стандартами корпоративного управління.

Зазначається, що на місці концерну постане сучасна високотехнологічна оборонна компанія, що буде централізовано керувати провідними підприємствами галузі за напрямками бронетехніки, авіабудування та авіаремонту, морських та радарних систем, високоточного озброєння та боєприпасів.

Наголошується, що ця реформа відкриває шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства. Це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни проти Росії.

Виконуючим обов'язки гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" до обрання Наглядової ради визначено Юрія Гусєва.

РБК-Україна повідомляло, що у березня Кабмін почав реформу "Укроборонпрому" для підвищення ефективності ОПК України.

Окрім того, у квітня "Укроборонпром" відправив українським військовим нові партії танкових та артилерійських снарядів.

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