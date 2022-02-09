По стандартам НАТО: модернизированный танк Т-64БВ испытали перед запуском в серию

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию Т-64БВ образца 2022 года. Машина получила новую радиостанцию, которая отвечает стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Укроборонпром.

Специалисты предприятия оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, инженерами была усовершенствована топливная система боевой машины, а топливные баки получили дополнительную противопульную бронезащиту.

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО", — отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

Т-64 является основным танком Вооруженных сил Украины. Его главной задачей является усиление механизированных подразделений, прорыв укрепленных позиций, уничтожение огневых точек, техники и противников.

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