Кабмін затвердив програму "3 тисячі кілометрів Україною": як працюватиме ініціатива

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає нову соціальну ініціативу - "3 тисячі кілометрів Україною". Вона дає можливість безкоштовно подорожувати поїздами "Укрзалізниці" в межах ліміту 3000 км на одну особу протягом року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.
Згідно з документом, пасажири зможуть оформити квиток і плацкарту за 0 грн. Пропозиція не діятиме для поїздів класу СВ та Інтерсіті+, однак охопить інші категорії вагонів. Ліміт - 3000 км на рік на одну людину.
Запуск ініціативи поділений на два етапи та триватиме від дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року.
Етап 1 - пільгові перевезення розпочнуться на спеціально визначених маршрутах. Йдеться про поїзди, що відправляються зі станцій:
Етап 2 - маршрутну мережу розширять. "Укрзалізниця" визначить додаткові напрямки, зважаючи на наявний рухомий склад та можливість забезпечити перевезення.
Перелік поїздів, типів вагонів та періоди курсування формуватиме "Укрзалізниця". Компанія зазначає, що в першу чергу враховуватиме потреби пасажирів, які користуються програмою безкоштовних поїздок.
Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що оформити квитки в межах програми "3 тисячі кілометрів" можна буде через мобільний додаток "УЗ".
За словами керівника пасажирського напрямку "УЗ" Олександра Перцовського, у застосунку з’явиться окремий розділ із бонусними кілометрами. Там пасажири зможуть:
Кількість таких квитків на визначені маршрути буде обмежена й відкриватиметься переважно в позапікові періоди.