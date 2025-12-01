Кабмін затвердив програму "3 тисячі кілометрів Україною": як працюватиме ініціатива

Як працюватиме програма

Згідно з документом, пасажири зможуть оформити квиток і плацкарту за 0 грн. Пропозиція не діятиме для поїздів класу СВ та Інтерсіті+, однак охопить інші категорії вагонів. Ліміт - 3000 км на рік на одну людину.

Коли стартує програма

Запуск ініціативи поділений на два етапи та триватиме від дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року.

Етап 1 - пільгові перевезення розпочнуться на спеціально визначених маршрутах. Йдеться про поїзди, що відправляються зі станцій:

у районах можливих чи активних бойових дій;

поблизу таких районів;

з територій, внесених до державних реєстрів бойових дій або тимчасової окупації.

Етап 2 - маршрутну мережу розширять. "Укрзалізниця" визначить додаткові напрямки, зважаючи на наявний рухомий склад та можливість забезпечити перевезення.

Які поїзди включать

Перелік поїздів, типів вагонів та періоди курсування формуватиме "Укрзалізниця". Компанія зазначає, що в першу чергу враховуватиме потреби пасажирів, які користуються програмою безкоштовних поїздок.