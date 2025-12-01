RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин утвердил программу "3 тысячи километров по Украине": как будет работать инициатива

Кабмин принял программу УЗ 3000 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает новую социальную инициативу - "3 тысячи километров по Украине". Она дает возможность бесплатно путешествовать поездами "Укрзализныци" в пределах лимита 3000 км на одного человека в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как будет работать программа

Согласно документу, пассажиры смогут оформить билет и плацкарту за 0 грн. Предложение не будет действовать для поездов класса СВ и Интерсити+, однако охватит другие категории вагонов. Лимит - 3000 км в год на одного человека.

Когда стартует программа

Запуск инициативы разделен на два этапа и продлится от даты вступления в силу постановления до 23 декабря 2026 года.

Этап 1 - льготные перевозки начнутся на специально определенных маршрутах. Речь идет о поездах, отправляющихся со станций:

  • в районах возможных или активных боевых действий;
  • вблизи таких районов;
  • с территорий, внесенных в государственные реестры боевых действий или временной оккупации.

Этап 2 - маршрутную сеть расширят. "Укрзализныця" определит дополнительные направления, учитывая имеющийся подвижной состав и возможность обеспечить перевозки.

Какие поезда включат

Перечень поездов, типов вагонов и периоды курсирования будет формировать "Укрзализныця". Компания отмечает, что в первую очередь будет учитывать потребности пассажиров, которые пользуются программой бесплатных поездок.

Как искать бесплатные билеты

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что оформить билеты в рамках программы "3 тысячи километров" можно будет через мобильное приложение "УЗ".

По словам руководителя пассажирского направления "УЗ" Александра Перцовского, в приложении появится отдельный раздел с бонусными километрами. Там пассажиры смогут:

  • просмотреть доступные направления и рейсы, входящие в программу;
  • отфильтровать поезда по категориям;
  • оформить билет, где вместо оплаты банковской картой будут списываться километры.

Количество таких билетов на определенные маршруты будет ограничено и будет открываться преимущественно во внепиковые периоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяПоезда