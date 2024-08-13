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Кабмін затвердив наземні укриття для шкіл, - Шмигаль

Вівторок 13 серпня 2024 12:41
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Кабмін затвердив наземні укриття для шкіл, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання.

За словами Шмигаля, в рамках реалізації комплексної стратегії, Україна планує до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Зокрема наявність укриттів є головною передумовою.

На будівництво укриттів виділено 2,5 млрд гривень.

Прем'єр наголосив на важливості надійних безпечних просторів там, де не можливо використовувати підземні укриття.

"Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні", - додав він.

Шмигаль відзначив, що близько тисячі шкіл вже протягом поточного навчального року зможуть розпочати процес очного навчання.

Навчальний рік 2024

Як розповідали у Міністерстві освіти і науки (МОН), в Україні планують запровадити програму "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до очного навчання.

Згідно з рішенням Кабміну, навчальний рік у школах:

  • розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
  • завершиться 30 червня 2025 року.

Детальніше про те, що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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