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Кабмин утвердил наземные укрытия для школ, - Шмыгаль

Вторник 13 августа 2024 12:41
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Кабмин утвердил наземные укрытия для школ, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил три варианта обустройства наземных укрытий для школ. Общины смогут их реализовать в зависимости от потребности и уровня угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания.

По словам Шмыгаля, в рамках реализации комплексной стратегии, Украина планирует до конца 2024 года вернуть к безопасному офлайн-обучению 300 тысяч школьников. В частности наличие укрытий является главной предпосылкой.

На строительство укрытий выделено 2,5 млрд гривен.

Премьер подчеркнул важность надежных безопасных пространств там, где невозможно использовать подземные укрытия.

"Для этого ГСЧС и МОН совместно разработали три варианта обустройства наземных укрытий, которые сегодня утверждаем. Общины смогут их реализовать в зависимости от потребности и уровня угроз в населенном пункте и регионе", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что около тысячи школ уже в течение текущего учебного года смогут начать процесс очного обучения.

Учебный год 2024

Как рассказывали в Министерстве образования и науки (МОН), в Украине планируют внедрить программу "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к очному обучению.

Согласно решению Кабмина, учебный год в школах:

  • начнется в понедельник, 2 сентября;
  • завершится 30 июня 2025 года.

Подробнее о том, что нового ждет учеников и учителей в 2024 году - в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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