Кабмін запропонував залишити тільки один вид допомоги малозабезпеченим

Документ передбачає заміну кількох видів державних виплат на єдину базову допомогу, яка нараховуватиметься залежно від доходів сім’ї. Рішення розроблене відповідно до планів уряду на 2025 рік і міжнародних зобов’язань України.

Основні проблеми

У пояснювальній записці зазначається, що прожитковий мінімум фактично втратив роль показника ризику бідності. Сьогодні на його основі обчислюють понад 180 різних виплат, більшість з яких не пов’язані з реальними доходами сімей.

Крім того, низка соціальних допомог призначається без урахування адресності та строків, що знижує їх ефективність. Також значною проблемою залишається бюрократія та низький рівень цифровізації.

Що зміниться з 2026 року

Законопроєкт пропонує з 1 січня 2026 року трансформувати допомогу малозабезпеченим у базову соціальну допомогу. Вона стане головним інструментом підтримки вразливих громадян і реагування на складні життєві обставини.

Розмір допомоги визначатиметься як різниця між базовою величиною для сім’ї та середньомісячним доходом. Для першого члена сім’ї вона становитиме 100 % базової величини, для кожного наступного - 70 %, а для дітей та осіб з інвалідністю - 100 %.

Адміністрування і цифровізація

Адмініструвати новий вид допомоги уряд доручить окремому органу. Подати заявку можна буде як через портал Дія, так і через органи місцевого самоврядування чи ЦНАП.

Реформа має скоротити кількість виплат, спростити процедури та підвищити рівень адресності. Водночас, за розрахунками Мінсоцполітики, суми нових виплат будуть вищими за ті, які отримують родини зараз.