Кабмин предложил оставить только один вид помощи малообеспеченным

Документ предусматривает замену нескольких видов государственных выплат на единую базовую помощь, которая будет начисляться в зависимости от доходов семьи. Решение разработано в соответствии с планами правительства на 2025 год и международными обязательствами Украины.

Основные проблемы

В пояснительной записке отмечается, что прожиточный минимум фактически потерял роль показателя риска бедности. Сегодня на его основе вычисляют более 180 различных выплат, большинство из которых не связаны с реальными доходами семей.

Кроме того, ряд социальных пособий назначается без учета адресности и сроков, что снижает их эффективность. Также значительной проблемой остается бюрократия и низкий уровень цифровизации.

Что изменится с 2026 года

Законопроект предлагает с 1 января 2026 года трансформировать помощь малообеспеченным в базовую социальную помощь. Она станет главным инструментом поддержки уязвимых граждан и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Размер помощи будет определяться как разница между базовой величиной для семьи и среднемесячным доходом. Для первого члена семьи она составит 100 % базовой величины, для каждого последующего - 70 %, а для детей и лиц с инвалидностью - 100 %.

Администрирование и цифровизация

Администрировать новый вид помощи правительство поручит отдельному органу. Подать заявку можно будет как через портал Дія, так и через органы местного самоуправления или ЦПАУ.

Реформа должна сократить количество выплат, упростить процедуры и повысить уровень адресности. В то же время, по расчетам Минсоцполитики, суммы новых выплат будут выше тех, которые получают семьи сейчас.