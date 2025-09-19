Кабмин предложил оставить только один вид помощи малообеспеченным

Кабинет министров Украины предлагает консолидировать государственные выплаты для малообеспеченных в единый механизм базовой социальной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона№14051.
Документ предусматривает замену нескольких видов государственных выплат на единую базовую помощь, которая будет начисляться в зависимости от доходов семьи. Решение разработано в соответствии с планами правительства на 2025 год и международными обязательствами Украины.
В пояснительной записке отмечается, что прожиточный минимум фактически потерял роль показателя риска бедности. Сегодня на его основе вычисляют более 180 различных выплат, большинство из которых не связаны с реальными доходами семей.
Кроме того, ряд социальных пособий назначается без учета адресности и сроков, что снижает их эффективность. Также значительной проблемой остается бюрократия и низкий уровень цифровизации.
Законопроект предлагает с 1 января 2026 года трансформировать помощь малообеспеченным в базовую социальную помощь. Она станет главным инструментом поддержки уязвимых граждан и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.
Размер помощи будет определяться как разница между базовой величиной для семьи и среднемесячным доходом. Для первого члена семьи она составит 100 % базовой величины, для каждого последующего - 70 %, а для детей и лиц с инвалидностью - 100 %.
Администрировать новый вид помощи правительство поручит отдельному органу. Подать заявку можно будет как через портал Дія, так и через органы местного самоуправления или ЦПАУ.
Реформа должна сократить количество выплат, упростить процедуры и повысить уровень адресности. В то же время, по расчетам Минсоцполитики, суммы новых выплат будут выше тех, которые получают семьи сейчас.
Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Проект предусматривает два этапа:
с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей:
с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.
В Минсоцполитики планировали заменить все существующие виды социальной помощи одним видом - базовым.