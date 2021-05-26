Кабмин запретил полеты над Беларусью, а нардепа ВР впервые будут судить за "кнопкодавство": новости за 25 мая

Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси, в Украине впервые будут судить нардепа за "кнопкодавство", назначен новый главный тренер "Шахтера". Подробнее о том, что произошло во вторник, 25 мая, - в материале РБК-Украина.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются. Ограничение на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Зеленский подал в Раду закон о национальном сопротивлении

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о национальном сопротивлении. Документ определен как неотложный.

Законопроектом предлагается сформировать в Украине национальное сопротивление; содействовать максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

Также отдельным законопроекторм Зеленский предлагает парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек.

В Украине впервые будут судить нардепа за "кнопкодавство"

Нардеп текущего 9-го созыва предстанет перед судом за неперсональное голосование в зале Верховной Рады. Депутат проголосовал за коллегу в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщал, что народный депутат Украины потеряет мандат, если суд признает его виновным в так называемом "кнопкодавстве".

В Виннице пьяная "мажорка" на огромной скорости сбила ребенка: он в реанимации

В Виннице 24 мая произошла серьезная авария. Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на белом кроссовере Haval наехала на ребенка.

ДТП произошло на улице Ивана Богуна. Ребенок спокойно шел по тротуару в школу. Сейчас 13-летний Андрей Тарасюк находится в очень тяжелом состоянии в реанимации.

Назначен новый главный тренер "Шахтера"

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби официально назначен главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт с ним рассчитан на два года.

Сообщается, что 25 мая Де Дзерби прибыл в Киев, ознакомился с тренировочным комплексом в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи. Он также провел встречу с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Сначала затопит, а потом похолодает: прогноз погоды в Украине до конца мая

Погода в Украине будет до конца весны дождливой, а в последние дни месяца ожидается сильное снижение температуры. Что будет с погодой в течение недели и будут ли прояснения - читайте в материале Styler.