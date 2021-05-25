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Численность ВСУ увеличат до 261 тысячи человек: появился текст законопроекта Зеленского

Новина українською →
Украина, Вторник 25 мая 2021 15:14
Численность ВСУ увеличат до 261 тысячи человек: появился текст законопроекта Зеленского Фото: Рада может увеличить численность ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такая численность заложена в законопроект, который глава государства сегодня внес в Верховную раду.

Текст законопроекта опубликовали на сайте ВР.

Так, проект президентского закона предлагает внести изменения в статью 1 закона о численности ВСУ и изложить эту статью в следующей редакции: "Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих".

То есть в случае одобрении законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Напомним, соответствующий законопроект глава государства внес в парламент сегодня, 25 мая. Однако изначально текста этого документа не было на сайте ВР.

Кроме того, сегодня в Раду поступил еще один президентский законопроект. Зеленский внес в парламент законопроект о национальном сопротивлении. Документ глава государства определил как неотложный.

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