Численность ВСУ увеличат до 261 тысячи человек: появился текст законопроекта Зеленского
Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такая численность заложена в законопроект, который глава государства сегодня внес в Верховную раду.
Текст законопроекта опубликовали на сайте ВР.
Так, проект президентского закона предлагает внести изменения в статью 1 закона о численности ВСУ и изложить эту статью в следующей редакции: "Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих".
То есть в случае одобрении законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.
Напомним, соответствующий законопроект глава государства внес в парламент сегодня, 25 мая. Однако изначально текста этого документа не было на сайте ВР.
Кроме того, сегодня в Раду поступил еще один президентский законопроект. Зеленский внес в парламент законопроект о национальном сопротивлении. Документ глава государства определил как неотложный.