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Назначен новый главный тренер "Шахтера"

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Киев, Вторник 25 мая 2021 18:24
Назначен новый главный тренер "Шахтера" Фото: Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби (shakhtar.com)
Автор: РБК-Украина

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби официально назначен главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт с ним рассчитан на два года.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Шахтера".

Сообщается, что 25 мая Де Дзерби прибыл в Киев, ознакомился с тренировочным комплексом в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи. Он также провел встречу с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории команды, контракт с ним рассчитан на два сезона.

Справка

Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в Брешии.

Карьеру игрока начинал в молодежной команде "Милана". Выступал за "Монцу" (1998), "Падову" (1998-2000), "Авеллино" (2000-2001; 2008-2009), "Лекко" (2001-2002), "Фоджу" (2002-2004), "Ареццо" (2004-2005), "Катанию" (2005-2006), "Наполи" (2006-2008; 2009-2010), "Брешию" (2008), румынский "Клуж" (2010-2012) и "Тренто" (2013).

Карьера тренера: "Дарфо Боарио" (2013-2014), "Фоджа" (2014-2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017-2018), "Сассуоло" (2018-2021).

Напомним, 12 мая "Шахтер" официально объявил об уходе Луиша Каштру с должности главного тренера.

По итогам сезона "Шахтер" занял второе место в УПЛ, отстав от киевского "Динамо" на 11 очков.

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