В Украине впервые будут судить нардепа за "кнопкодавство"

Нардеп текущего 9-го созыва предстанет перед судом за неперсональное голосование в зале Верховной Рады . Депутат проголосовал за коллегу в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва по факту "умышленного осуществления на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата (ст. 364-2 УК Украины)".

Напомним, в феврале офис генерального прокурора Украины впервые объявил подозрение народному депутату Владиславу Поляку за "кнопкодавство".

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщал, что народный депутат Украины потеряет мандат, если суд признает его виновным в так называемом "кнопкодавстве".

"Кнопкодавство" - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - пояснил Разумков.

Закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января 2020 года.