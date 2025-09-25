Кабмін заборонив відключати світло і газ боржникам, але не всім

Вона зазначила, що Кабмін доручив профільним органам розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону. Вони мають зробити це з урахуванням актуальної ситуації у кожному прифронтовому регіоні.

"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - наголосила Свириденко.

За її словами, мета цього рішення - забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури України в зимовий період, а також забезпечити громадян теплом і світлом, незалежно від ворожих атак.