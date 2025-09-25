UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кабмін заборонив відключати світло і газ боржникам, але не всім

Фото: боржники на прифронтових територіях залишаться зі світлом і газом (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабмін заборонив відключати боржників на прифронтових територіях від світла і газу під час майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.

Вона зазначила, що Кабмін доручив профільним органам розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону. Вони мають зробити це з урахуванням актуальної ситуації у кожному прифронтовому регіоні.

"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - наголосила Свириденко.

За її словами, мета цього рішення - забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури України в зимовий період, а також забезпечити громадян теплом і світлом, незалежно від ворожих атак.

Підготовка до зими

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про підготовку мораторію на відключення води і світла боржникам у прифронтових громадах. Крім того, напрацьовується рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.

За його словами, завдяки цим крокам опалювальний сезон розпочнеться своєчасно, а теплокомуненерго працюватимуть стабільно.

Згідно зі звітом Кабміну, наразі в Україні встановлено 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні, загальна потужність яких становить близько 700 МВт.

Понад 129 тисяч житлових будинків вже готові до старту опалювального сезону. Об’єкти соціальної інфраструктури, теплові мережі і котельні готові більш ніж на 90%.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для того, аби українці отримали додаткові пільги.

Вона також заяви, що понад 40 тисячам вчителів, які працюють у школах на прифронтових територіях, виплатять підвищені зарплати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СвириденкоЕлектроенергіяГаз