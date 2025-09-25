Кабмін заборонив відключати світло і газ боржникам, але не всім

Кабмін заборонив відключати боржників на прифронтових територіях від світла і газу під час майбутнього опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.
Вона зазначила, що Кабмін доручив профільним органам розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону. Вони мають зробити це з урахуванням актуальної ситуації у кожному прифронтовому регіоні.
"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - наголосила Свириденко.
За її словами, мета цього рішення - забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури України в зимовий період, а також забезпечити громадян теплом і світлом, незалежно від ворожих атак.
Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про підготовку мораторію на відключення води і світла боржникам у прифронтових громадах. Крім того, напрацьовується рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.
За його словами, завдяки цим крокам опалювальний сезон розпочнеться своєчасно, а теплокомуненерго працюватимуть стабільно.
Згідно зі звітом Кабміну, наразі в Україні встановлено 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні, загальна потужність яких становить близько 700 МВт.
Понад 129 тисяч житлових будинків вже готові до старту опалювального сезону. Об’єкти соціальної інфраструктури, теплові мережі і котельні готові більш ніж на 90%.
Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для того, аби українці отримали додаткові пільги.
Вона також заяви, що понад 40 тисячам вчителів, які працюють у школах на прифронтових територіях, виплатять підвищені зарплати.