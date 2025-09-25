RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин запретил отключать свет и газ должникам, но не всем

Фото: должники на прифронтовых территориях останутся со светом и газом (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабмин запретил отключать должников на прифронтовых территориях от света и газа во время следующего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Она отметила, что Кабмин поручил профильным органам разработать планы для стабильного прохождения отопительного сезона. Они должны сделать это с учетом актуальной ситуации в каждом прифронтовом регионе.

"Поставка света и газа должна быть бесперебойной, поэтому отключения за долги, которые накопились во время военного положения, недопустимы. Правительство дало соответствующее поручение", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, цель этого решения - обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры Украины в зимний период, а также обеспечить граждан теплом и светом, независимо от вражеских атак.

 

Подготовка к зиме

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о подготовке моратория на отключение воды и света должникам в прифронтовых громадах. Кроме того, нарабатывается решение о компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.

По его словам, благодаря этим шагам отопительный сезон начнется своевременно, а теплокоммунэнерго будут работать стабильно.

Согласно отчету Кабмина, сейчас в Украине установлено 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные, общая мощность которых составляет около 700 МВт.

Более 129 тысяч жилых домов уже готовы к старту отопительного сезона. Объекты социальной инфраструктуры, тепловые сети и котельные готовы более чем на 90%.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для того, чтобы украинцы получили дополнительные льготы.

Она также заявила, что более 40 тысячам учителей, работающих в школах на прифронтовых территориях, выплатят повышенные зарплаты.

