Кабмин запретил отключать свет и газ должникам, но не всем

Она отметила, что Кабмин поручил профильным органам разработать планы для стабильного прохождения отопительного сезона. Они должны сделать это с учетом актуальной ситуации в каждом прифронтовом регионе.

"Поставка света и газа должна быть бесперебойной, поэтому отключения за долги, которые накопились во время военного положения, недопустимы. Правительство дало соответствующее поручение", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, цель этого решения - обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры Украины в зимний период, а также обеспечить граждан теплом и светом, независимо от вражеских атак.