Свириденко допустила перегляд списку прифронтових територій для нових пільг

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на годині запитань до уряду.

За словами прем’єрки, вже є низка заходів для стимулювання підтримки бізнесу в таких регіонах, що стосується і бронювання, і пільгових кредитів, і гарантів на виробництва, які мають особливості саме для прифронтових територій.

Вона наголосила, що це був лише перший етап підтримки прифронтових регіонів.

Другий етап, за словами Свириденко, стосуватиметься оплати праці працівників соціальної сфери.

"Він буде стосуватися зміни підходу до оплати праці працівників з соціальною сферою, тому що ми всі розуміємо ризики, з якими стикаються навантаження і умови, в яких працюють наші лікарі, вчителі. І тому якраз цей великий важливий етап у нас планується. Буду просити підтримки народних депутатів в законах, які ми будемо, як уряд, ініціювати і подавати до Верховної Ради", - пояснила вона.

Прем'єр-міністр також додала щодо територій.

"Відносно територій ми будемо розглядати і наступним етапом дивитися, можливо, переглядати їх перелік для того, щоб ті території, які дійсно знаходяться в зоні бойових дій або потенційних бойових дій, вони всі могли скористатися тими пільгами і можливостями, які ми, як уряд, будемо пропонувати", - сказала Свириденко.