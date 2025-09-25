ua en ru
Уряд готує мораторій на відключення боржникам світла і води на прифронтових територіях

Україна, Четвер 25 вересня 2025 13:32
Уряд готує мораторій на відключення боржникам світла і води на прифронтових територіях Фото: Боржникам не відключатимуть світло на прифронтових територіях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України готує мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги. Також напрацьовується рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.

По це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

За словами Кулеби, це дозволить теплокомуненерго своєчасно розпочати опалювальний сезон та працювати стабільно.

Підготовка до зими

Уряд звітує, що в країні вже змонтовано 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні загальною потужністю близько 700 МВт. До опалювального сезону підготовлено понад 129 тисяч житлових будинків.

Стан готовності об’єктів соціальної інфраструктури, теплових мереж і котелень перевищує 90%.

Евакуація населення

Організація евакуації з небезпечних територій залишається одним із ключових завдань. Від початку літа з зон бойових дій виїхали майже 100 тисяч людей, серед них понад 11 тисяч дітей і понад 3 тисячі маломобільних осіб.

У Дніпропетровській області працюють транзитні пункти у Павлограді та Волоському, де люди отримують медичну допомогу, продукти, консультації та підтримку з переселенням.

В Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, що мають пришвидшити процес інтеграції людей у нових громадах, повідомив чиновник.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.

Крім того, понад 40 тисяч педагогів, які працюють у школах на прифронтових територіях, отримають підвищені виплати

