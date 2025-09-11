Надбавки для 40 тисяч вчителів в Україні збільшать удвічі

В Україні понад 40 тисяч педагогів, які працюють у школах на прифронтових територіях, отримають підвищені виплати. З 1 вересня 2025 року розмір щомісячної надбавки зросте удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну, підготовлений Мінсоцполітики.

Кому підвищать виплати

Йдеться про вчителів закладів середньої освіти, які працюють в очному чи змішаному форматі у громадах, що входять до переліку можливих або активних бойових дій.

Зараз 141 територіальна громада (Дніпропетровська - 6, Запорізька - 30, Миколаївська - 15, Одеська - 57, Сумська - 13, Харківська - 7, Херсонська - 7, Чернігівська - 6) мають школи, що працюватимуть очній (змішаній) формі. У Донецькій та Луганській областях відсутні такі територіальні громади.

За даними обласних військових адміністрацій, підвищені надбавки отримають 42 тисячі 284 педагоги. Загалом це понад 51 тисяча ставок у школах.

Розмір виплат

Згідно з проєктом, надбавка за роботу в небезпечних умовах зросте з 2600 до 5200 гривень на місяць. Виплати здійснюватимуться з вересня і до кінця 2025 року.

Для цього уряд планує спрямувати понад 655 мільйонів гривень із субвенції, яка була закладена у держбюджет, але залишалася нерозподіленою.

Мінсоцполітики пояснює підвищення необхідністю підтримати педагогів, які продовжують навчальний процес у прифронтових регіонах. Це рішення також пов’язане з підготовкою до нового навчального року та заходами зі створення безпечного освітнього середовища.