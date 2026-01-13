Кабмін взяв на контроль ситуацію з супермаркетами в Києві

Уряд координує зусилля з рітейл-мережами для забезпечення громадян у столиці продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.
"Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", - йдеться у її заяві.
В понеділок, 12 січня, в Telegram-каналах з'явилася інформація щодо закриття великих мережевих супермаркетів "АТБ", Novus і "Сільпо" через тривалі відключення електроенергії. ЗМІ з посиланням на джерела написали про "розпорядження щодо генератора" для "АТБ", згідно з яким магазини мають закриватися за відключень світла довше 7-10 годин.
Компанія "АТБ-Маркет" заявили, що ця інформація є фейковою та має ознаки маніпуляції. Припускається, що це інформаційна кампанія, яка спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв.
У Novus написали, що через відключення світла не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тому клієнтам слід перевіряти актуальний графік роботи.
Нагадаємо, під час нічної атаки РФ запустила по Україні майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.
В Міненерго розповіли, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.
Згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах Києва електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема, йдеться про Поділ, Виноградар та Святошин.
На сайті ДТЕК йдеться, що у Гостомелі та Ірпені Київської області електроенергії не буде до 02:25 четверга, 15 січня.