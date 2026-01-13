UA

Кабмін взяв на контроль ситуацію з супермаркетами в Києві

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Уряд координує зусилля з рітейл-мережами для забезпечення громадян у столиці продуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

"Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", - йдеться у її заяві.

Що передувало

В понеділок, 12 січня, в Telegram-каналах з'явилася інформація щодо закриття великих мережевих супермаркетів "АТБ", Novus і "Сільпо" через тривалі відключення електроенергії. ЗМІ з посиланням на джерела написали про "розпорядження щодо генератора" для "АТБ", згідно з яким магазини мають закриватися за відключень світла довше 7-10 годин.

Компанія "АТБ-Маркет" заявили, що ця інформація є фейковою та має ознаки маніпуляції. Припускається, що це інформаційна кампанія, яка спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв.

У Novus написали, що через відключення світла не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тому клієнтам слід перевіряти актуальний графік роботи.

Нічний обстріл і відключення світла в Києві

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ запустила по Україні майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

В Міненерго розповіли, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.

Згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах Києва електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема, йдеться про Поділ, Виноградар та Святошин.

На сайті ДТЕК йдеться, що у Гостомелі та Ірпені Київської області електроенергії не буде до 02:25 четверга, 15 січня.

