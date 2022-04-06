ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривен

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 02:11
Кабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривен Фото: Министерство обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Кабинет министров Украины принял решение выделить 32,81 млрд гривен Министерству обороны. Данную сумму взяли из резервного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Кроме того, правительство решило выделить дополнительные средства и Службе безопасности Украины. Речь идет о 1,45 млрд гривен.

"Ключевым направлением работы правительства остается финансовое и организационное обеспечение украинской армии. Так, правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Данные средства пойдут на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для защитников Украины.

"Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, Евросоюз разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины.

Мы также писали о том, что общая сумма помощи Украине, которую выделили страны Запада и международные финансовые организации, превысила 20 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Министерство обороны Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации