Кабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

"Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды", - подчеркнул глава правительства.

Данные средства пойдут на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для защитников Украины.

"Ключевым направлением работы правительства остается финансовое и организационное обеспечение украинской армии. Так, правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, правительство решило выделить дополнительные средства и Службе безопасности Украины. Речь идет о 1,45 млрд гривен.

Напомним, Евросоюз разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины.

Мы также писали о том, что общая сумма помощи Украине, которую выделили страны Запада и международные финансовые организации, превысила 20 млрд долларов.

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