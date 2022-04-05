Выделенная Украине финансовая помощь превысила 20 млрд долларов, - глава НБУ

Общая сумма помощи Украине, которая была выделена странами Запада и международными финансовыми организациями, превысила 20 млрд долларов. Часть этих средств Украина уже получила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко международной организации Toronto Centre .

"Я хотел бы подчеркнуть беспрецедентную помощь, оказанную МВФ. Помощь МВФ, Всемирного банка, ЕС, Европейского Инвестиционного банка и стран-партнеров тоже получили. Мы очень благодарны им всем", - отметил глава НБУ.

По его словам, финансовая помощь, выделенная Украине, на данный момент превышает 20 миллиардов долларов. "Часть уже выплачена", - добавил Шевченко