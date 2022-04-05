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Выделенная Украине финансовая помощь превысила 20 млрд долларов, - глава НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 05 апреля 2022 13:37
Выделенная Украине финансовая помощь превысила 20 млрд долларов, - глава НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая сумма помощи Украине, которая была выделена странами Запада и международными финансовыми организациями, превысила 20 млрд долларов. Часть этих средств Украина уже получила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко международной организации Toronto Centre.

"Я хотел бы подчеркнуть беспрецедентную помощь, оказанную МВФ. Помощь МВФ, Всемирного банка, ЕС, Европейского Инвестиционного банка и стран-партнеров тоже получили. Мы очень благодарны им всем", - отметил глава НБУ.

По его словам, финансовая помощь, выделенная Украине, на данный момент превышает 20 миллиардов долларов. "Часть уже выплачена", - добавил Шевченко

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