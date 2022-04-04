ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 04 апреля 2022 13:59
ЕС разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины Фото: на поддержку украинских беженцев в странах ЕС выделили еще 17 млрд евро (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины. Сегодня Совет Евросоюза принял соответствующие законодательные поправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что изменения предполагают гибкость перераспределении ресурсов между программами, финансируемыми Европейским фондом регионального развития и Европейским социальным фондом, для решения проблемы притока украинских беженцев.

Например, ресурсы ЕФРР, предназначенные для инфраструктурных проектов, могут быть перераспределены для оказания медицинских и образовательных услуг украинцам в странах ЕС.

Страны-участницы Евросоюза смогут использовать до 9,5 млрд евро в рамках транша 2022 года REACT-EU - одной из крупнейших программ государственных инвестиций ЕС. А также нераспределенные ресурсы политики сплочения в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.

По оценкам, расширенное финансирование, разблокирование программы сплочения и транш REACT-EU позволят направить на эти цели почати 17 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беженцы
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине