ЕС разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины
Европейский союз разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины. Сегодня Совет Евросоюза принял соответствующие законодательные поправки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Сообщается, что изменения предполагают гибкость перераспределении ресурсов между программами, финансируемыми Европейским фондом регионального развития и Европейским социальным фондом, для решения проблемы притока украинских беженцев.
Например, ресурсы ЕФРР, предназначенные для инфраструктурных проектов, могут быть перераспределены для оказания медицинских и образовательных услуг украинцам в странах ЕС.
Страны-участницы Евросоюза смогут использовать до 9,5 млрд евро в рамках транша 2022 года REACT-EU - одной из крупнейших программ государственных инвестиций ЕС. А также нераспределенные ресурсы политики сплочения в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.
По оценкам, расширенное финансирование, разблокирование программы сплочения и транш REACT-EU позволят направить на эти цели почати 17 млрд евро.
Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам.
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