Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень

Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень. "Ключовим напрямком роботи уряду залишається фінансове та організаційне забезпечення української армії. Так, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України і 32,81 млрд грн Міністерству оборони України", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Дані кошти підуть на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для захисників України. "Основні ресурси держави і бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби", - підкреслив голова уряду.