ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін втричі збільшив розмір соціальної допомоги дітям загиблих добровольців

Україна, Неділя 17 березня 2024 19:04
UA EN RU
Кабмін втричі збільшив розмір соціальної допомоги дітям загиблих добровольців Фото: уряд збільшив розмір соціальної допомоги дітям (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Уряд в три рази збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

За ініціативи Мінветеранів уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Йдеться про дітей загиблих захисників і захисниць України з-поміж осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Рішення уряду дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 гривні до 7800 гривень на одного неповнолітнього та до 6100 гривень - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Виплати для українців

Нагадаємо, з 1 березня українцям перерахували страхові виплати, зокрема державної допомоги, що виплачується на підставі нещасних випадків на виробництвах.

Також ми писали, що з 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися у Центрі зайнятості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Діти
NEWS
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті