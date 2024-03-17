Кабмин втрое увеличил размер социальной помощи детям погибших добровольцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины .

По инициативе Минветеранов правительство увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. Речь идет о детях погибших защитников и защитниц Украины из числа лиц, которые добровольно принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, и не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин.

Решение правительства позволяет уже с 1 апреля автоматически повысить размер выплаты с 2361 гривны до 7800 гривен на одного несовершеннолетнего и до 6100 гривен - на каждого, если в семье двое и больше детей.

Выплаты для украинцев

Напомним, с 1 марта украинцам перечислили страховые выплаты, в том числе государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев на производствах.

Также мы писали, что с 1 марта на выплаты по новому заявлению могут претендовать те безработные ВПЛ, которые зарегистрировались в Центре занятости.

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