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Кабмин втрое увеличил размер социальной помощи детям погибших добровольцев

Украина, Воскресенье 17 марта 2024 19:04
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Кабмин втрое увеличил размер социальной помощи детям погибших добровольцев Фото: правительство увеличило размер социальной помощи детям (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Правительство в три раза увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

По инициативе Минветеранов правительство увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. Речь идет о детях погибших защитников и защитниц Украины из числа лиц, которые добровольно принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, и не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин.

Решение правительства позволяет уже с 1 апреля автоматически повысить размер выплаты с 2361 гривны до 7800 гривен на одного несовершеннолетнего и до 6100 гривен - на каждого, если в семье двое и больше детей.

Выплаты для украинцев

Напомним, с 1 марта украинцам перечислили страховые выплаты, в том числе государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев на производствах.

Также мы писали, что с 1 марта на выплаты по новому заявлению могут претендовать те безработные ВПЛ, которые зарегистрировались в Центре занятости.

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