ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомога ВПО за новими правилами: безробітним нагадали про важливий момент

Україна, Неділя 10 березня 2024 14:47
UA EN RU
Допомога ВПО за новими правилами: безробітним нагадали про важливий момент Фото: безробітним ВПО обов'язкова реєстрація в Центрі зайнятості для отримання виплат з 1 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися в Центрі зайнятості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

"З 1 березня 2024 року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом ВПО. Так, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості", - йдеться у повідомленні.

А саме:

  • працевлаштуватись;
  • зареєструватись як ФОП;
  • подати заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;
  • подати заявку на отримання ваучера на навчання;
  • стати на облік у центрі зайнятості.

Можливості для безробітних

У Центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість:

  • пройти безоплатне професійне навчання. Зокрема, отримати ваучер на навчання - документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за переліком зі 124 професій і спеціальностей;
  • отримати грант на створення або розвиток бізнесу. Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО:

1. "Власна справа" - розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тис. грн;

2. Грант для ветеранів - передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тис. грн, 500 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Крім того, перебуваючи на обліку в Центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.

Виплати ВПО в Україні

Від 1 березня 2024 допомогу переселенцям в Україні призначатимуть за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте найбільш вразливі категорії ВПО й надалі отримуватимуть кошти без додаткового звернення до органів соцзахисту. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.


Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центр зайнятості Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США