ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин вскоре может принять другие решения по противодействию коронавирусу 

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 13:20
Кабмин вскоре может принять другие решения по противодействию коронавирусу 
Фото: Василий Мокан (facebook.com MokanV)

В правительстве призывают Раду быть готовой к проведению внеочередных заседаний

В ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавирусу. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан, передает корреспондент РБК-Украина.

Он призвал парламент быть готовым к созыву внеочередных заседаний.

"В зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, в ближайшие дни могут быть приняты другие решения. Я от имени правительства призываю Верховную раду быть готовой принять определенные другие решения со стороны парламентариев, быть готовым к созыву внеочередного заседания ВРУ", - заявил Мокан.

"Сейчас сложно спрогнозировать по поводу того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Но сохранять спокойствие, все абсолютно на контроле Кабинета министров Украины", - добавил он.

Напомним, замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматическое лишение права на субсидию.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены одобрить ряд инициатив для противодействия коронавирусу.

При этом сам график работы ВР будет изменен - до 3 апреля парламентарии будут работать исключительно в комитетах, пленарные заседания будут перенесены.

В Кабмине опровергли автоматическое лишение субсидий за просрочку оплаты ЖКХ В Раде разработали закон об отсрочке налогов на время действия карантина
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь